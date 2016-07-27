请观看如何免费下载自动交易
Volume_Weighted_MA_Cloud - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 1875
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
真实作者:
StatBars TO
Volume_Weighted_MA 移动均线以图表的彩色背景填充。Volume_Weighted_MA 移动均线本身用作彩色分隔线。
图例.1. 指标 Volume_Weighted_MA_Cloud
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/15845
