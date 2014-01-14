Pon "Me gusta" y sigue las noticias
MinPriceChange - indicador para MetaTrader 5
Se basa en la alteración de los movimientos planos y las tendencias. En otras palabras, MinPriceChange es un indicador que envía señales cuando el precio se ha movido durante un tiempo y se espera una continuación del mismo, o que se revierta. El algoritmo de cálculo es como sigue:
- calcular la suma de los cambios del precio en cada barra para el período especificado, esto es, la suma de las diferencias (close[i] - close[i-1]).
- si la suma de los cambios del precio calculados en la barra actual es menor que la suma mínima calculada en las barras anteriores, entonces se considera una señal que indica fin de mercado plano y comienzo de avance.
Cabe señalar que la idea de este indicador se inspira en el iVLT. Posiblemente eso es todo lo que tienen en común. Se trata de una comparación del valor actual con el valor mínimo de los calculados previamente. En mi opinión, la idea es bastante buena y permite relacionar valores que determina el mercado, en lugar de valores arbitrarios que pueda especificar el trader.
Parámetros:
- Changes Period - período para el cálculo de la suma de los cambios del precio (en la barra actual).
- Check Period - período para la detección de la suma mínima de los cambios.
- Abs Change - si el parámetro es cierto, haremos un resumen de los valores absolutos de los cambios; y si es falso, resumiremos los cambios con el signo correspondiente (+/-).
Recomendaciones:
- No se recomienda utilizar este indicador en marcos temporales pequeños, debido al ruido que pueden contener.
- El indicador no especifica la dirección, de modo que cuando se forma la señal se pueden utilizar dos variantes:
- poner órdenes de stop en los límites del rango de la señal (es decir, por encima del máixmo más alto y el mínimo más bajo de las últimos barras "Change Period" -cambio de periodo-),
- utilizarlo en combinación con algún indicador de tendencia, y poner la orden de stop sólo en la dirección de la tendencia (si hubo un avance en la dirección opuesta, borrar la orden de stop).
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1582
