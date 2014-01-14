Pon "Me gusta" y sigue las noticias
ProMart - Asesor Experto para MetaTrader 5
- 1557
Asesor Experto que abre posición utilizando dos indicadores MACD. Se invierte la posición en el caso de pérdida. Utiliza una martingala con cantidad limitada de duplicaciones. Las duplicaciones se pueden desactivar.
Parámetros de entrada:
- DML- cantidad de dinero que se utiliza para 1 lote;
- Ud - cantidad de duplicaciones. Asignando 0 - no hay duplicaciones;
- Stop - Stop Loss en puntos;
- Tp - Take Profit en puntos;
- Slipage - Desviación en puntos;
- MACD1Fast - ЕМА rápida del MACD, usada para determinar la entrada;
- MACD1Slow - ЕМА lenta;
- MACD2Fast - ЕМА rápida del MACD, usada para determinar la tendencia;
- MACD2Slow - ЕМА lenta.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/186
Estos scripts están diseñados para comprar con valores fijos en puntos de Stop Loss y Take Profit del precio actualytg_Percent_Lot
Este script calcula el número de lotes a partir del porcentaje especificado de los fondos disponibles.
Este indicador calcula la suma mínima del cambio del precio, formando señales al final de los movimientos planos del mercado, y antes de los avances potenciales.iCrossClose
El indicador permite realizar cualquier operación aritmética con los precios de dos símbolos y mostrar el resultado en cualquier otra gráfica. Permite calcular cruces (utilizando la multiplicación y división), spread (restar) o simplemente para trazar los datos del otro símbolo en la gráfica.