CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Asesores Expertos

ProMart - Asesor Experto para MetaTrader 5

Grigoriy Chaunin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizaciones:
1557
Ranking:
(37)
Publicado:
Actualizado:
\MQL5\Include\
martingail.mqh (3.26 KB) ver
ontesterfunctions.mqh (2.42 KB) ver
promart.mq5 (4.83 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Asesor Experto que abre posición utilizando dos indicadores MACD. Se invierte la posición en el caso de pérdida. Utiliza una martingala con cantidad limitada de duplicaciones. Las duplicaciones se pueden desactivar.

 Parámetros de entrada:

  • DML- cantidad de dinero que se utiliza para 1 lote;
  • Ud - cantidad de duplicaciones. Asignando 0 - no hay duplicaciones;
  • Stop - Stop Loss en puntos;
  • Tp - Take Profit en puntos;
  • Slipage - Desviación en puntos;
  • MACD1Fast - ЕМА rápida del MACD, usada para determinar la entrada;
  • MACD1Slow - ЕМА lenta;
  • MACD2Fast - ЕМА rápida del MACD, usada para determinar la tendencia;
  • MACD2Slow - ЕМА lenta.
Resultados de las pruebas:

ProMart

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/186

Scripts para la apertura de posiciones largas Scripts para la apertura de posiciones largas

Estos scripts están diseñados para comprar con valores fijos en puntos de Stop Loss y Take Profit del precio actual

ytg_Percent_Lot ytg_Percent_Lot

Este script calcula el número de lotes a partir del porcentaje especificado de los fondos disponibles.

MinPriceChange MinPriceChange

Este indicador calcula la suma mínima del cambio del precio, formando señales al final de los movimientos planos del mercado, y antes de los avances potenciales.

iCrossClose iCrossClose

El indicador permite realizar cualquier operación aritmética con los precios de dos símbolos y mostrar el resultado en cualquier otra gráfica. Permite calcular cruces (utilizando la multiplicación y división), spread (restar) o simplemente para trazar los datos del otro símbolo en la gráfica.