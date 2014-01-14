El indicador permite realizar cualquier operación aritmética con los precios de dos símbolos y mostrar el resultado en cualquier otra gráfica.



Permite calcular cruces (utilizando la multiplicación y división), spread (restar) o simplemente para trazar los datos del otro símbolo en la gráfica.





Fig. 1. Indicador iCrossClose. El EURGBP directo (azul) y su valor estimado (rojo, calculado utilizando el EURUSD y el GBPUSD) presentados en la gráfica inferior



Por defecto, se traza el cruce de EURGBP, calculado según los valores de EURUSD y GBPUSD (Fig. 1)



S1_Symbol - Símbolo 1;

S1_Invert - Indica si invertir el valor del símbolo 1 (valor=1.0/value);

S1_K - Coeficiente de multiplicación del símbolo 1 (valor=K*valor);

S1_Plus - Suma para el símbolo 1 (valor=Plus+valor). La prioridad de operaciones es la siguiente: invertir, multiplicar, sumar;

S2_Symbol - Símbolo 2;

S2_Invert - Indica si invertir el valor del símbolo 2;

S2_K - Coeficiente de multiplicación del símbolo 2;

S1_Plus - Suma para el símbolo 2;

R_ArithmeticAction - Operación Aritmética;

R_Invert - Indica si invertir el resultado de la Operación Aritmética;

R_K - Coeficiente de multiplicación del resultado;

R_Plus - Suma al resultado.



Notas: