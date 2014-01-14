Pon "Me gusta" y sigue las noticias
iCrossClose - indicador para MetaTrader 5
El indicador permite realizar cualquier operación aritmética con los precios de dos símbolos y mostrar el resultado en cualquier otra gráfica.
Permite calcular cruces (utilizando la multiplicación y división), spread (restar) o simplemente para trazar los datos del otro símbolo en la gráfica.
Fig. 1. Indicador iCrossClose. El EURGBP directo (azul) y su valor estimado (rojo, calculado utilizando el EURUSD y el GBPUSD) presentados en la gráfica inferior
Por defecto, se traza el cruce de EURGBP, calculado según los valores de EURUSD y GBPUSD (Fig. 1)
- S1_Symbol - Símbolo 1;
- S1_Invert - Indica si invertir el valor del símbolo 1 (valor=1.0/value);
- S1_K - Coeficiente de multiplicación del símbolo 1 (valor=K*valor);
- S1_Plus - Suma para el símbolo 1 (valor=Plus+valor). La prioridad de operaciones es la siguiente: invertir, multiplicar, sumar;
- S2_Symbol - Símbolo 2;
- S2_Invert - Indica si invertir el valor del símbolo 2;
- S2_K - Coeficiente de multiplicación del símbolo 2;
- S1_Plus - Suma para el símbolo 2;
- R_ArithmeticAction - Operación Aritmética;
- R_Invert - Indica si invertir el resultado de la Operación Aritmética;
- R_K - Coeficiente de multiplicación del resultado;
- R_Plus - Suma al resultado.
Notas:
- Para trazar los datos del otro símbolo tal como es, debe especificar los mismos valores para S1_Symbol y S2_Symbol, S2_K=0, R_ArithmeticAction=Add, y los valores por defecto para los demás parámetros.
- Hasta que los datos no están listos, se espera un nuevo tick e imprime el mensaje "Por favor espere ...". Usted también puede cambiar la periodicidad para el caso de los fines de semana.
