请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
它基于盘整以及趋势走势的迭替。换句话说, MinPriceChange 是另一款在价格移动一段时间之后, 期望走势持续, 或反转的指标。计算算法如下:
- 在每根柱线上计算指定周期的价格变化之和, 即, 差值之和 (close[i] - close[i-1])。
- 如果当前柱线的范围计算小于前一根柱线计算的最小范围, 可认为是开始突破当前盘整边界的信号。
但应注意的是, 创建指标的想法也来自 iVLT 指标的 "灵感"。好吧, 也许, 这就是它们所有的共同点。它是当前计算值与之前计算出的最小值的比较。以我的观点来看, 这种想法是相当不错的, 并且不光可以连接由交易者指定的任何值, 也可是由市场决定的确定值。
参数:
- 变化周期 - 价格变化之和的计算周期 (在当前主线上)。
- 检查周期 - 判断变化之和的最小周期。
- 绝对变化 - 如果此参数为真, 我们取变化总合的绝对值, 如果为假, 我们取变化总合的相应符号 (+/-)。
推荐:
- 不建议在小 ("噪音") 时间帧中使用指标。
- 指标没有指明方向, 所以两个可用的变种作为信号形成:
- 在信号范围边界放置挂单 (即, 高于/低于最后"变化周期" 柱线的最高值或最低值)。
- 配合使用任意趋势指标, 并且仅在趋势方向上放置挂单 (如果反方向突破, 删除挂单)。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1582