它基于盘整以及趋势走势的迭替。换句话说, MinPriceChange 是另一款在价格移动一段时间之后, 期望走势持续, 或反转的指标。计算算法如下:

在每根柱线上计算指定周期的价格变化之和, 即, 差值之和 (close[i] - close[i-1])。

如果当前柱线的范围计算小于前一根柱线计算的最小范围, 可认为是开始突破当前盘整边界的信号。

但应注意的是, 创建指标的想法也来自 iVLT 指标的 "灵感"。好吧, 也许, 这就是它们所有的共同点。它是当前计算值与之前计算出的最小值的比较。以我的观点来看, 这种想法是相当不错的, 并且不光可以连接由交易者指定的任何值, 也可是由市场决定的确定值。

参数:

变化周期 - 价格变化之和的计算周期 (在当前主线上)。



- 价格变化之和的计算周期 (在当前主线上)。 检查周期 - 判断变化之和的最小周期。



- 判断变化之和的最小周期。 绝对变化 - 如果此参数为真, 我们取变化总合的绝对值, 如果为假, 我们取变化总合的相应符号 (+/-)。



推荐: