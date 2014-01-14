O indicador é baseado na idéia de alteração dos movimentos laterais e de tendência. Em outras palavras, MinPriceChange envia sinais de preço na expectativa de movimento lateral, de continuação ou reversão. O algoritmo para o cálculo é o seguinte:

calcula a soma das variações de preços em cada barra durante o período especificado, ou seja, a soma das diferenças (close[i] - close[i-1]).

se a soma das variações de preços calculados na barra atual for menor do que a soma calculada do valor mínimo sobre as barras anteriores, então será considerado um sinal do mercado lateral que passou e inicio do rompimento dos limites da lateralidade atual.

Deve-se notar que a idéia de criação do indicador também é "inspirado" no indicador iVLT. Bem, talvez, isso é tudo o que eles têm em comum. A comparação do valor atual calculado com o valor mínimo de cálculos anteriores. Do meu ponto de vista, a idéia é muito boa e permite a conexão de um certo valor determinado pelo mercado e não com outros valores determinado pelo trader.

Parâmetros:

Changes Period - período para o cálculo da soma das variações de preços (na barra atual).

Check Period - período para a detecção das alterações de soma mínima.

Abs Change - se o parâmetro for verdadeiro, vamos resumir valores absolutos de mudanças, se for falso, vamos resumir as mudanças com o sinal correspondente (+/-).

Recomendações: