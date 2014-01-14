CodeBaseSeções
MinPriceChange - indicador para MetaTrader 5

O indicador é baseado na idéia de alteração dos movimentos laterais e de tendência. Em outras palavras, MinPriceChange envia sinais de preço na expectativa de movimento lateral, de continuação ou reversão. O algoritmo para o cálculo é o seguinte:

  • calcula a soma das variações de preços em cada barra durante o período especificado, ou seja, a soma das diferenças (close[i] - close[i-1]).
  • se a soma das variações de preços calculados na barra atual for menor do que a soma calculada do valor mínimo sobre as barras anteriores, então será considerado um sinal do mercado lateral que passou e inicio do rompimento dos limites da lateralidade atual.

Deve-se notar que a idéia de criação do indicador também é "inspirado" no indicador iVLT. Bem, talvez, isso é tudo o que eles têm em comum. A comparação do valor atual calculado com o valor mínimo de cálculos anteriores. Do meu ponto de vista, a idéia é muito boa e permite a conexão de um certo valor determinado pelo mercado e não com outros valores determinado pelo trader.

Parâmetros:

  • Changes Period - período para o cálculo da soma das variações de preços (na barra atual).
  • Check Period - período para a detecção das alterações de soma mínima.
  • Abs Change - se o parâmetro for verdadeiro, vamos resumir valores absolutos de mudanças, se for falso, vamos resumir as mudanças com o sinal correspondente (+/-).

Indicator Min Price Change

Recomendações:

  1. não é recomendado o uso do indicador sobre os timeframes pequeno ("ruído").
  2. o indicador não especifica a direção, então duas variantes de uso estão disponíveis quando o sinal é formado::

    • colocar ordens pendentes para os limites do alcance do sinal,(ou seja, acima da maior máxima do preço e abaixo da menor mínima de preço das últimas barras determinado pelo parâmetro "Charge Period",
    • usar em par com qualquer indicador de tendência e colocar ordem pendente apenas na direção de tendência (se houve um avanço na direção oposta, apague a ordem pendente).

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1582

