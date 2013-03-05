Ставь лайки и следи за новостями
MinPriceChange - индикатор для MetaTrader 5
- 4085
В основу положена мысль о чередовании боковых и трендовых движений. Другими словами, MinPriceChange - это ещё один индикатор, который подаёт сигналы после того, как цена некоторое время двигалась в сторону и ожидается либо продолжение предыдущего тренда, либо разворот. Алгоритм расчёта таков:
- на каждом баре считаем сумму изменений цены за указанный период, т.е. сумму разностей (close[i] - close[i-1]).
- если сумма изменений цены, рассчитанная на текущем баре, меньше минимальной из сумм, рассчитанной на предыдущих барах - считаем это сигналом о прошедшем флэте и начинающемся прорыве границ такового.
Стоит отметить, что идея создания индикатора также "навеяна" индикатором iVLT. Но, пожалуй, всё, что есть общего - это сравнение текущей рассчитанной величины с минимальной из прежде рассчитанных. На мой взгляд, идея довольно хороша и позволяет привязываться не к каким-либо величинам, заданным трейдером, а к некой величине, определяемой рынком.
Параметры:
- Changes Period - период для расчёта суммы ценовых изменений (на текущем баре).
- Check Period - период для определения минимальной суммы изменений
- Abs Change - если параметр равен true - будем суммировать абсолютные значения изменений, если false - будем суммировать изменения с соответствующим знаком (+/-).
Советы:
- Не рекомендуется применять индикатор на малых ("шумных") фреймах.
- Индикатор не указывает направление, поэтому возможны два варианта применения после формирования сигнала:
- поставить стоп-ордера на границах сигнального диапазона (т.е. над максимальным high и минимальным low последних "Change Period" баров),
- использовать в паре с каким-либо трендовым индикатором и ставить стоп-ордер только в направлении тренда (если произошёл пробой в противоположном направлении, стоп-ордер удалить).
