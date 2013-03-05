В основу положена мысль о чередовании боковых и трендовых движений. Другими словами, MinPriceChange - это ещё один индикатор, который подаёт сигналы после того, как цена некоторое время двигалась в сторону и ожидается либо продолжение предыдущего тренда, либо разворот. Алгоритм расчёта таков:

на каждом баре считаем сумму изменений цены за указанный период, т.е. сумму разностей (close[i] - close[i-1]).

если сумма изменений цены, рассчитанная на текущем баре, меньше минимальной из сумм, рассчитанной на предыдущих барах - считаем это сигналом о прошедшем флэте и начинающемся прорыве границ такового.

Стоит отметить, что идея создания индикатора также "навеяна" индикатором iVLT. Но, пожалуй, всё, что есть общего - это сравнение текущей рассчитанной величины с минимальной из прежде рассчитанных. На мой взгляд, идея довольно хороша и позволяет привязываться не к каким-либо величинам, заданным трейдером, а к некой величине, определяемой рынком.

Параметры:

Changes Period - период для расчёта суммы ценовых изменений (на текущем баре).



- период для определения минимальной суммы изменений Abs Change - если параметр равен true - будем суммировать абсолютные значения изменений, если false - будем суммировать изменения с соответствующим знаком (+/-).



Советы: