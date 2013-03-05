CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

MinPriceChange - индикатор для MetaTrader 5

Serhii Ivanenko | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
4085
Рейтинг:
(27)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

В основу положена мысль о чередовании боковых и трендовых движений. Другими словами, MinPriceChange - это ещё один индикатор, который подаёт сигналы после того, как цена некоторое время двигалась в сторону и ожидается либо продолжение предыдущего тренда, либо разворот. Алгоритм расчёта таков:

  • на каждом баре считаем сумму изменений цены за указанный период, т.е. сумму разностей (close[i] - close[i-1]).
  • если сумма изменений цены, рассчитанная на текущем баре, меньше минимальной из сумм, рассчитанной на предыдущих барах - считаем это сигналом о прошедшем флэте и начинающемся прорыве границ такового.

Стоит отметить, что идея создания индикатора также "навеяна" индикатором iVLT. Но, пожалуй, всё, что есть общего - это сравнение текущей рассчитанной величины с минимальной из прежде рассчитанных. На мой взгляд, идея довольно хороша и позволяет привязываться не к каким-либо величинам, заданным трейдером, а к некой величине, определяемой рынком.

Параметры:

  • Changes Period - период для расчёта суммы ценовых изменений (на текущем баре).
  • Check Period - период для определения минимальной суммы изменений
  • Abs Change - если параметр равен true - будем суммировать абсолютные значения изменений, если false - будем суммировать изменения с соответствующим знаком (+/-).

Min Price Change indicator

Советы:

  1. Не рекомендуется применять индикатор на малых ("шумных") фреймах.
  2. Индикатор не указывает направление, поэтому возможны два варианта применения после формирования сигнала:

    • поставить стоп-ордера на границах сигнального диапазона (т.е. над максимальным high и минимальным low последних "Change Period" баров),
    • использовать в паре с каким-либо трендовым индикатором и ставить стоп-ордер только в направлении тренда (если произошёл пробой в противоположном направлении, стоп-ордер удалить).
TradeAlgorithms TradeAlgorithms

Библиотека торговых функций, предназначенная для использования в коде скриптов и экспертов в зависимости от брокера.

WeeklyPivot WeeklyPivot

Индикатор точек разворота по недельным свечкам

Скрипты для открытия коротких позиций Скрипты для открытия коротких позиций

Данные скрипты предназначены для совершения продаж с фиксированными значениями стоплосса и тейкпрофита в пунктах от текущей цены

Скрипты для открытия длинных позиций Скрипты для открытия длинных позиций

Данные скрипты предназначены для совершения покупок с фиксированными значениями стоп-лосса и тейк-профита в пунктах от текущей цены