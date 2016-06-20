Er basiert auf der Idee der Abwechslung von Seitwärtsmärkten und Trendbewegungen. In anderen Worten ist MinPriceChange ein anderer Indikator der Signale sendet wenn der Preis eine zeitlang seitwärts gelaufen ist und entweder eine Fortsetzung oder eine Umkehr erwartet wird. Der Algorithmus für die Berechnung ist wie folgt:

Berechne die Summe der Preisänderungen für jeden Balken der angegebenen Periode, d.h. die Summe der Differenzen (close[i] - close[i-1]).

Wenn die Summe der auf dem aktuellen Balken berechneten Preisänderungen kleiner als die kleineste Summe des vorherigen Balkens ist, können Sie das als Signal für eine vorübergegangene Seitwärtsbewegung sehen und einen Ausbruch aus den Grenzen der aktuellen Seitwärtsbewegung erwarten.

Es ist zu beachten, dass die Idee für die Erstellung des Indikators auch vom iVLT Indikator "inspiriert" wurde. Nun, vielleicht ist das alles, was sie gemeinsam haben. Es ist ein Vergleich des aktuell berechneten Wertes mit dem Mindestwert des zuvor berechneten. Meiner Ansicht nach ist die Idee ziemlich gut und erlaubt die Verbindung mit einem nicht vom Trader angegebenen beliebigen Wert, sondern mit einem bestimmten Wert, den der Markt bestimmt.

Parameter:

Changes Period - Periode für die Berechnung der Summe der Preisänderungen (für den aktuellen Balken).



- Periode für die Berechnung der Summe der Preisänderungen (für den aktuellen Balken). Check Period - Periode für die Feststellung der kleinsten Summe von Änderungen.



- Periode für die Feststellung der kleinsten Summe von Änderungen. Abs Change - wenn der Parameter true ist, summieren wir absolute Wertänderungen, wenn er false ist, summieren wir mit dem korrespondierenden Vorzeichen (+/-).



Empfehlungen: