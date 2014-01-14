Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Canal de Precio - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 2162
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
Hay un indicador de Canal de Precio, pero no me gusta, porque llena todo el espacio entre los límites superior e inferior:
Esta versión de Canal de Precio se ve como en MetaTrader 4:
Usted también puede combinar ambos juntos:
