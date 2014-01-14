CodeBaseSecciones
Indicadores

Canal de Precio - indicador para MetaTrader 5

Publicado:
Actualizado:
Hay un indicador de Canal de Precio, pero no me gusta, porque llena todo el espacio entre los límites superior e inferior:

Canal de Precio

Esta versión de Canal de Precio se ve como en MetaTrader 4:

Canal de Precio

Usted también puede combinar ambos juntos:

Canal de Precio

