Indicadores

FRASMAv2 - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
780
Ranking:
(20)
Publicado:
FRASMAv2.mq5 (11.39 KB) ver
Autor real: jppoton@yahoo.com


Media móvil adaptativa con uso de fractales.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base el 14.06.2016.

Fig. 1. Indicador FRASMAv2

