無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
FRASMAv2 - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 857
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者：
jppoton@yahoo.com
フラクタルを使用する適応型移動平均（Adaptive Moving Average）です。
この指標はもともとMQL4で書かれ2016年6月14日にコードベースに公開されました。
図1 FRASMAv2指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/15810
はらみ
はらみパターンを識別するための指標iRSISign_HTF_Signal
iRSISign_HTF_Signal指標はiRSISign指標によって選択されたバーで生成されたトレンドの方向やシグナルを色のついたトレンド表示や約定方向のグラフィックオブジェクトとして表示します。また、アラートをトリガーして音声シグナルを再生します。
FDI
市場のボラティリティを測定するツールです。FRASMAv2_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むFRASMAv2指標です。