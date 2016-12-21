コードベースセクション
FRASMAv2 - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
実際の著者：

jppoton@yahoo.com

フラクタルを使用する適応型移動平均（Adaptive Moving Average）です。

この指標はもともとMQL4で書かれ2016年6月14日にコードベースに公開されました。

図1　FRASMAv2指標

図1　FRASMAv2指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/15810

