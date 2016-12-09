CodeBaseSecciones
FDI - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
1505
(17)
Autor real: iliko [arcsin5@netscape.net]


Instrumento para medir la volatilidad del mercado.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base el 18.02.2009.


Fig. 1. Indicador FDI

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/15811

