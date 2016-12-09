Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Harami - indicador para MetaTrader 5
Indicador para determinar los patrones de Harami.
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base el 14.06.2016.
Fig. 1. Indicador Harami
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/15809
El indicador iRSISign_HTF_Signal muestra la información sobre la tendencia o sobre una señal para la operación desde el indicador iRSISign en la barra elegida, en forma de objeto gráfico con una indicación de color sobre la tendencia o la dirección de la operación, además, manda una señal de alerta o señal acústica cuando haya señales para ejecutar una operación.iWPRSign_HTF_Signal
El indicador iWPRSign_HTF_Signal muestra la información sobre la tendencia o sobre una señal para la operación desde el indicador iWPRSign en la barra elegida, en forma de objeto gráfico con una indicación de color sobre la tendencia o la dirección de la operación, además, manda una señal de alerta o señal acústica cuando haya señales para ejecutar una operación.