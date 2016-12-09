CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Harami - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1102
Ranking:
(18)
Publicado:
Harami.mq5 (7.41 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor real: Paul Stringer


Indicador para determinar los patrones de Harami.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base el 14.06.2016.


Fig. 1. Indicador Harami

Fig. 1. Indicador Harami

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/15809

iRSISign_HTF_Signal iRSISign_HTF_Signal

El indicador iRSISign_HTF_Signal muestra la información sobre la tendencia o sobre una señal para la operación desde el indicador iRSISign en la barra elegida, en forma de objeto gráfico con una indicación de color sobre la tendencia o la dirección de la operación, además, manda una señal de alerta o señal acústica cuando haya señales para ejecutar una operación.

iWPRSign_HTF_Signal iWPRSign_HTF_Signal

El indicador iWPRSign_HTF_Signal muestra la información sobre la tendencia o sobre una señal para la operación desde el indicador iWPRSign en la barra elegida, en forma de objeto gráfico con una indicación de color sobre la tendencia o la dirección de la operación, además, manda una señal de alerta o señal acústica cuando haya señales para ejecutar una operación.

FRASMAv2 FRASMAv2

Media móvil adaptativa con uso de fractales.

FDI FDI

Instrumento para medir la volatilidad del mercado.