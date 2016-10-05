CodeBaseKategorien
Indikatoren

FRASMAv2 - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
FRASMAv2.mq5 (11.39 KB) ansehen
Der echte Autor:

jppoton@yahoo.com

Der adaptive glättende Mittelwert mit der Verwendung der Fraktale.

Zum ersten Mal wurde dieser Indikator in MQL4 umgesetzt und in Code Base 14.06.2016. veröffentlicht.

in Abb.1. Der Indikator FRASMAv2

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/15810

