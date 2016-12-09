CodeBaseSecciones
Indicadores

FRASMAv2_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Indicador FRASMAv2 con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador FRASMAv2.mq5.


Fig. 1. Indicador FRASMAv2_HTF

FDI FDI

Instrumento para medir la volatilidad del mercado.

FRASMAv2 FRASMAv2

Media móvil adaptativa con uso de fractales.

Exp_FRASMAv2 Exp_FRASMAv2

El experto Exp_FRASMAv2 está construido sobre la base del cambio de dirección del histograma FRASMAv2.

FDI_HTF FDI_HTF

Indicador FDI con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.