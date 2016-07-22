CodeBaseSeções
FRASMAv2 - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Verdadeiro autor:

jppoton@yahoo.com

Média móvel adaptável usando fractais.

Este indicador foi implementado pela primeira vez na MQL4 e publicado no CodeBase da mql4.com a 14.06.2016.

Fig.1. Indicador FRASMAv2

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15810

