FRASMAv2 - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1412
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
Verdadeiro autor:
jppoton@yahoo.com
Média móvel adaptável usando fractais.
Este indicador foi implementado pela primeira vez na MQL4 e publicado no CodeBase da mql4.com a 14.06.2016.
Fig.1. Indicador FRASMAv2
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15810
