Indicador para determinar os padrões de Harami.

O indicador iRSISign_HTF_Signal mostra a direção da tendência ou um sinal para negociar, usando o indicador iRSISign, na barra selecionada, como um objeto gráfico com indicação de cores da tendência ou direção da transação que, além disso, ao ter sinais para negociação, emite alertas ou sinais sonoros.