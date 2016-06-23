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Индикаторы

FRASMAv2 - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2110
Рейтинг:
(20)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор:

jppoton@yahoo.com

Адаптивная скользящая средняя с использованием фракталов.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 14.06.2016.

Рис.1. Индикатор FRASMAv2

Рис.1. Индикатор FRASMAv2

Harami Harami

Индикатор для определения паттернов Харами.

iRSISign_HTF_Signal iRSISign_HTF_Signal

Индикатор iRSISign_HTF_Signal выводит направление тренда или сигнал для сделки с индикатора iRSISign на выбранном баре в виде графического объекта с цветной индикацией тренда или направления сделки, а также подает алерты или звуковые сигналы при наличии сигналов для совершения сделок.

FDI FDI

Инструмент для измерения волатильности на рынке.

FDI_HTF FDI_HTF

Индикатор FDI с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.