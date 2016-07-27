代码库部分
Exp_Directed_Movement_Candle - MetaTrader 5EA

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1030
等级:
(15)
已发布:
已更新:
\MQL5\Experts\
Exp_Directed_Movement_Candle.mq5 (8.36 KB) 预览
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) 预览
TradeAlgorithms.mqh (60.9 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
Directed_Movement.mq5 (8.45 KB) 预览
Directed_Movement_Candle.mq5 (10.33 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
基于 Directed_Movement_Candle 指标信号的交易系统。在柱线收盘时, 如果指标蜡烛条颜色从蓝色变为粉色或反之, 则产生执行交易的信号。

放置 Directed_Movement_Candle.ex5 和 Directed_Movement.ex5 编译文件至客户端文件夹\MQL5\Indicators。

注意，如果交易商提供非零点差，并且可在开仓时设置止损及止盈，这个 TradeAlgorithms.mqh 库文件方可在 EA 中使用。您可以下载更多库文件的变体，链接如下: 交易算法

在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。

图例. 1. 图表上的合约历史实例。

测试结果 2015 品种 GBPUSD H4:

图例. 2. 测试结果图表

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/15761

