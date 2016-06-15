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Exp_Directed_Movement_Candle - эксперт для MetaTrader 5
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Торговая система, построенная на сигналах индикатора Directed_Movement_Candle. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло изменение цвета свечей индикатора с голубого на розовый или наоборот.
Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированных файлов индикаторов Directed_Movement_Candle.ex5 и Directed_Movement.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Рис. 1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2015 год на GBPUSD H4:
Рис. 2. График результатов тестирования
Индикатор Directed_Movement в свечном виде.Exp_ColorRsiMACD
Эксперт Exp_ColorRsiMACD построен на основе сигналов, снимаемых с гистограммы ColorRsiMACD.
Индикатор ColorJFatl_Cloud_Digit с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.Exp_iRSISign
Торговая система, построенная на сигналах индикатора iRSISign.