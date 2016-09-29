私たちのファンページに参加してください
第3世代移動平均 - MetaTrader 5のためのインディケータ
EarnForex
移動平均期間の増加に基づいて時間的な遅れを減少させる非常に簡単な手順を使用する移動平均。この方法は、最初にマンフレッドDürschner博士著書の「Gleitende Durchschnitte3.0（移動平均）」（ドイツ語）で説明されました。
第3世代移動平均は、単純移動平均と比較して最も低い遅れレベルを示し、価格の変更により速く調整します。残念ながら、この指標にはまだいくらかの遅れがあり、誤ったシグナルを出すこともあります。第三世代移動平均指標は標準的な移動平均と同じように金融市場分析に使うことができます。つまり現在のトレンドの方向性の決定です。
この指標はSmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使います（terminal_data_folder\MQL5\Includeへのコピーが必要）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。
図1 第三世代移動平均指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1576
