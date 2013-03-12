Реальный автор:

EarnForex

Мувинг, который использует достаточно простую процедуру по уменьшению временного лага, основанную на увеличении периода скользящей средней. Метод был впервые описан Манфредом Дуршнером в его статье Gleitende Durchschnitte 3.0 (на немецком языке).

3rd Generation Moving Average демонстрирует меньший уровень лага по сравнению с обычной экспоненциальной скользящей средней и быстрее реагирует на изменения цены. К несчастью, и этот индикатор все равно имеет некоторую задержку и может давать ложные сигналы. Можно использовать индикатор 3rd Generation Moving Average для анализа финансовых рынков точно так же, как и стандартную скользящую среднюю — для определения текущего направления тренда.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1 Индикатор 3rd Generation Moving Average