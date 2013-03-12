Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
3rd Generation Moving Average - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 4068
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Реальный автор:
EarnForex
Мувинг, который использует достаточно простую процедуру по уменьшению временного лага, основанную на увеличении периода скользящей средней. Метод был впервые описан Манфредом Дуршнером в его статье Gleitende Durchschnitte 3.0 (на немецком языке).
3rd Generation Moving Average демонстрирует меньший уровень лага по сравнению с обычной экспоненциальной скользящей средней и быстрее реагирует на изменения цены. К несчастью, и этот индикатор все равно имеет некоторую задержку и может давать ложные сигналы. Можно использовать индикатор 3rd Generation Moving Average для анализа финансовых рынков точно так же, как и стандартную скользящую среднюю — для определения текущего направления тренда.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1 Индикатор 3rd Generation Moving Average
Индикатор показывающий начало и конец трендаPairsTrade_Light
Индикатор для парной торговли. Упрощенный вариант индикатора "ind_2_linep1.mq5".
Более гладкий Commodity Chanel Index.Pinbar Detector
Индикатор, фиксирующий пин-бары на графике