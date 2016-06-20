Der echte Autor:

EarnForex

Gleitender Durchschnitt der eine ziemlich einfache Prozedur zur Verkleinerung vorübergehender Lücken basierend auf Vergrößerung der Periode des gleitenden Durchschnitts verwendet. Diese Methode wurde erstmalig von G. Dürschner in seinem Artikel Gleitende Durchschnitte 3.0 (auf Deutsch) beschrieben.

3rd Generation Moving Average demonstriert die kleinste Lücke im Vergleich mit dem einfachen exponentiellen gleitenden Durchschnitt und schnelleren Anpassungen an Preisänderungen. Leider hat dieser Indikator immer noch einige Verzögerung und kann Fehlsignale liefern. Sie können den 3rd Generation Moving Average Indikator für die Analyse der Finanzmärkte in gleicher Weise wie den Standard Moving Average verwenden um die aktuelle Trendrichtung zu bestimmen.

Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen(müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich im Artikel "Mitteln von Kursreihen für sofortige Berechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.

Abb.1 Der 3rd Generation Moving Average Indikator