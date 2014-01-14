CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Asesores Expertos

Perceptrón con 5 indicadores - Asesor Experto para MetaTrader 5

Rafael Maia de Amorim | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizaciones:
2008
Ranking:
(38)
Publicado:
Actualizado:
perceptron.mq5 (49.59 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Uso del Modelo del Perceptrón: 5 redes neuronales (NN) trabajando con 5 indicadores, cada NN usa una combinación diferente de indicadores.

  • NN1 = IND2, IND3, IND4, IND5;
  • NN2 = IND1, IND3, IND4, IND5;
  • NN3 = IND1, IND2, IND4, IND5;
  • NN4 = IND1, IND2, IND3, IND5;
  • NN5 = IND1, IND2, IND3, IND4.

Finalmente, se utiliza 1 NN más que utiliza las 5 anteriores. Cada NN y cada IND tiene una altura (Height), que indica la calidad de la señal de dicho IND o NN.

Ejemplo:
orden de compra
  • NN1 indica compra;
  • NN2 indica compra;
  • NN3 indica venta;
  • NN4 indica compra;
  • NN5 indica venta.

Si la operación indicada resulta rentable los NN's que indicaron compra aumentan su peso y los que indicaron venta lo pierden. Si la operación genera pérdidas, los NN's que indicaron compra pierden peso en la toma de decisiones y los que indicaron venta lo ganan. De esta forma, como en cualquier red neuronal, despúes de realizar muchas operaciones el sistema encuentra la mejor combinación de indicadores y NN.

Cuando se realizan pruebas con datos históricos, se observa que pasado un periodo de aprendizaje, el sistema comienza a generar beneficios.


Perceptrón con 5 indicadores


No lo utilize en cuentas reales!! Solo para aprendizaje,

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/193

3rd Generation Moving Average 3rd Generation Moving Average

Media móvil que utiliza un procedimiento sencillo para disminuir retargo temporal basado en el aumento del período de la media móvil.

Ichimoku Oscillator Ichimoku Oscillator

Oscilador basado en el indicador Ichimoku.

Posición en el canal Posición en el canal

El indicador muestra la posición del precio actual dentro de un canal.

Smoothed Accelerator Smoothed Accelerator

Smoothed Accelerator