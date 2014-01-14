Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Perceptrón con 5 indicadores - Asesor Experto para MetaTrader 5
2008
Uso del Modelo del Perceptrón: 5 redes neuronales (NN) trabajando con 5 indicadores, cada NN usa una combinación diferente de indicadores.
- NN1 = IND2, IND3, IND4, IND5;
- NN2 = IND1, IND3, IND4, IND5;
- NN3 = IND1, IND2, IND4, IND5;
- NN4 = IND1, IND2, IND3, IND5;
- NN5 = IND1, IND2, IND3, IND4.
Finalmente, se utiliza 1 NN más que utiliza las 5 anteriores. Cada NN y cada IND tiene una altura (Height), que indica la calidad de la señal de dicho IND o NN.Ejemplo:
orden de compra
- NN1 indica compra;
- NN2 indica compra;
- NN3 indica venta;
- NN4 indica compra;
- NN5 indica venta.
Si la operación indicada resulta rentable los NN's que indicaron compra aumentan su peso y los que indicaron venta lo pierden. Si la operación genera pérdidas, los NN's que indicaron compra pierden peso en la toma de decisiones y los que indicaron venta lo ganan. De esta forma, como en cualquier red neuronal, despúes de realizar muchas operaciones el sistema encuentra la mejor combinación de indicadores y NN.
Cuando se realizan pruebas con datos históricos, se observa que pasado un periodo de aprendizaje, el sistema comienza a generar beneficios.
No lo utilize en cuentas reales!! Solo para aprendizaje,
