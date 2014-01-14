Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Posición en el canal - indicador para MetaTrader 5
El indicador muestra la posición del precio actual dentro de un canal.
Primero se determinan las fronteras del canal. La frontera superior se define como el valor máximo de High[], la frontera inferior como el valor mínimo de Low[]. Si el valor actual de Close[0] está en el centro del canal su valor es igual a 0. La posición se determina con relación a los bordes superior (de 0 a 10) e inferior (de 0 a -10) del canal.
Parámetros de entrada:
- Period - número de barras utilizadas para calcular el canal.
- X Coordinate - desplazamiento horizontal con respecto a la esquina inferior derecha.
- Y Coordinate - deplazamiento vertical con respecto a la esquina inferior derecha.
