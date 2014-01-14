CodeBaseSecciones
Indicadores

Posición en el canal - indicador para MetaTrader 5

Publicado:
Actualizado:
vindicat_005.mq5 (11.9 KB) ver
El indicador muestra la posición del precio actual dentro de un canal.

Primero se determinan las fronteras del canal. La frontera superior se define como el valor máximo de High[], la frontera inferior como el valor mínimo de Low[]. Si el valor actual de Close[0] está en el centro del canal su valor es igual a 0. La posición se determina con relación a los bordes superior (de 0 a 10) e inferior (de 0 a -10) del canal.

Parámetros de entrada:

  • Period - número de barras utilizadas para calcular el canal.
  • X Coordinate - desplazamiento horizontal con respecto a la esquina inferior derecha.
  • Y Coordinate - deplazamiento vertical con respecto a la esquina inferior derecha.

Posición en el canal

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/194

