真实作者:

EarnForex

本移动平均线，使用十分简单的过程来降低时间滞后，就是基于增加移动平均周期。这个方法的首次描述，是出自 Manfred G. Dürschner 的文章 Gleitende Durchschnitte 3.0 (德语)。

第三代移动平均线展示了最低的滞后，它比较简单指数平均线和价格变化的较快调整。不幸地, 这款指标依然有些延迟，并会给出假信号。您可以使用第三代移动平均线指标在金融市场中进行分析，就像标准移动均线一样 - 来判别当前趋势方向。

指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。

图例.1 第三代移动平均线指标