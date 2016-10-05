und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
iMFISign - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 770
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
Der Semaphore Pfeil-Signalindikator unter der Verwendung des Verlassen aus den Überverkaufsbereichen, Überkaufsbereichen des klassischen Oszillators Money Flow Index.
in Abb.1. Der Indikator iMFISign
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/15737
