iMFISign - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Ansichten:
770
Rating:
(17)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Der Semaphore Pfeil-Signalindikator unter der Verwendung des Verlassen aus den Überverkaufsbereichen, Überkaufsbereichen des klassischen Oszillators Money Flow Index.

in Abb.1. Der Indikator iMFISign

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/15737

