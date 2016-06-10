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iMFISign - индикатор для MetaTrader 5
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Семафорный стрелочный сигнальный индикатор с использованием выхода из зон перекупленности и перепроданности классического осциллятора Money Flow Index.
Рис.1. Индикатор iMFISign
Индикатор ColorJFatl_Cloud с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.ColorJFatl_Digit
Сглаженный быстрый цифровой фильтр ColorJFatl с отображением последнего значения в виде ценовой метки и с возможностью округлять уровни индикатора на требуемое количество порядков.
Индикатор скорости изменения цены.ColorJFatl_Cloud_Digit
Гибрид цифрового фильтра FATL (Fast Adaptive Trend Line) и аналогового адаптивного усреднения JMA - индикатор ColorJFatl с заливкой пространства графика цветным фоном, с отображением последнего значения в виде ценовой метки и с возможностью округлять уровни индикатора на требуемое количество порядков.