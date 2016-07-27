请观看如何免费下载自动交易
信号量箭头指标, 基于经典资金流指数振荡器远离超买和超卖区域。
图例.1. 指标 iMFISign
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/15737
ColorJFatl_Cloud_HTF
指标 ColorJFatl_Cloud 在输入参数中有时间帧选项。ColorJFatl_Digit
平滑快速数字过滤器 ColorJFatl 将通道价位截取到需要的位数, 并显示最近的数值作为价格标签。
ColorJFatl_Digit_HTF
指标 ColorJFatl_Digit 在输入参数中有时间帧选项。ColorJFatl_Cloud_Digit
FATL (快速自适应趋势线) 数字过滤器和模拟自适应均线 JMA 的混合 - 指标 ColorJFatl 以图表背景颜色填充, 并将通道价位截取到需要的位数, 并显示最近的数值作为价格标签。