Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Speedometer - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 2149
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O indicador mostra a velocidade do tick, o caminho percorrido pelo preço e o tempo de passagem em microssegundos. A velocidade é apresentada em pontos por segundo. Quando a velocidade é maior do que o valor especificado nas definições dos sons de alerta, é enviada uma mensagem para o e-mail e celular.
Parâmetros:
input int FontSize = 12; // Tamanho da fonte input string FontName = "Arial"; // Nome da fonte input color ClrWay = Red; // Cor da etiqueta - percurso do preço em pontos input color ClrSpeed = Yellow; // Cor da etiqueta - velocidade em pontos por segundo input color ClrTime = White; // Cor da etiqueta - alteração do tempo em microssegundos input int SpeedSound = 20; // Notificação do excesso de velocidade input ENUM_BASE_CORNER Corner = CORNER_RIGHT_UPPER; // Ângulo para exibição de informações input bool AlertOn = true; // Ativação de notificações
Fig.1. Notificação do indicador
Fig.2. Informação à direita
Рис.3. Informação à esquerda
Dicas:
- O indicador é utilizado como assistente na negociação.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15732
Indicador suavizado (ajustado) de tendência rápida JFatl com preenchimento do espaço do gráfico usando um fundo colorido.ColorX2MA_Cloud_HTF
Indicador ColorX2MA_Cloud com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.
Filtro numérico rápido suavizado ColorJFatl com exibição do valor mais recente sob a forma de etiquetas de preço, com a possibilidade de arredondar os níveis do indicador até um número necessário de dígitos.ColorJFatl_Cloud_HTF
Indicador ColorJFatl_Cloud com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.