Speedometer - indicador para MetaTrader 5

O indicador mostra a velocidade do tick, o caminho percorrido pelo preço e o tempo de passagem em microssegundos. A velocidade é apresentada em pontos por segundo. Quando a velocidade é maior do que o valor especificado nas definições dos sons de alerta, é enviada uma mensagem para o e-mail e celular.


Parâmetros:

input int              FontSize     = 12;                   // Tamanho da fonte
input string           FontName     = "Arial";              // Nome da fonte
input color            ClrWay       = Red;                  // Cor da etiqueta - percurso do preço em pontos
input color            ClrSpeed     = Yellow;               // Cor da etiqueta - velocidade em pontos por segundo
input color            ClrTime      = White;                // Cor da etiqueta - alteração do tempo em microssegundos
input int              SpeedSound   = 20;                   // Notificação do excesso de velocidade
input ENUM_BASE_CORNER Corner       = CORNER_RIGHT_UPPER;   // Ângulo para exibição de informações
input bool             AlertOn      = true;                 // Ativação de notificações



Fig.1. Notificação do indicador


Fig.2. Informação à direita


Рис.3. Informação à esquerda

Dicas:

  • O indicador é utilizado como assistente na negociação.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15732

