この指標は、ティックの速度、価格が通った道、ミリ秒単位での通過時間を表示します。速度は毎秒あたりの点単位で表示されます。指標は速度が設定で指定された速度より大きい場合にはアラートを生成し、電子メールメッセージと通知をモバイルデバイスに送信します。


パラメータ：

input int              FontSize     = 12;                   // フォントサイズ
input string           FontName     = "Arial";              // フォント名
input color            ClrWay       = Red;                  // ラベルの色 - ポイント単位の価格の道のり
input color            ClrSpeed     = Yellow;               // ラベルの色 - 秒ごとのポイント単位での速度
input color            ClrTime      = White;                // ラベルの色 - 秒単位での時刻の変更
input int              SpeedSound   = 20;                   // スピード超過の通知
input ENUM_BASE_CORNER Corner       = CORNER_RIGHT_UPPER;   // 情報を表示する角
input bool             AlertOn      = true;                 // アラートを有効化する



図1　指標のアラート


図2　右の情報


図3　左の情報t

推奨：

  • 指標を取引の補助として使います。

