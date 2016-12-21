無料でロボットをダウンロードする方法を見る
この指標は、ティックの速度、価格が通った道、ミリ秒単位での通過時間を表示します。速度は毎秒あたりの点単位で表示されます。指標は速度が設定で指定された速度より大きい場合にはアラートを生成し、電子メールメッセージと通知をモバイルデバイスに送信します。
パラメータ：
input int FontSize = 12; // フォントサイズ input string FontName = "Arial"; // フォント名 input color ClrWay = Red; // ラベルの色 - ポイント単位の価格の道のり input color ClrSpeed = Yellow; // ラベルの色 - 秒ごとのポイント単位での速度 input color ClrTime = White; // ラベルの色 - 秒単位での時刻の変更 input int SpeedSound = 20; // スピード超過の通知 input ENUM_BASE_CORNER Corner = CORNER_RIGHT_UPPER; // 情報を表示する角 input bool AlertOn = true; // アラートを有効化する
図1 指標のアラート
図2 右の情報
図3 左の情報t
推奨：
- 指標を取引の補助として使います。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/15732
