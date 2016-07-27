代码库部分
计速器 - MetaTrader 5脚本

指标显示分时速度, 路径通过价格和毫秒时间传递。速度显示为每秒点数。如果速度大于设置内指定的数值, 指标生成警报, 发送电子邮件消息, 并推送到移动设备。


参数:

input int              FontSize     = 12;                   // 字号
input string           FontName     = "Arial";              // 字体名
input color            ClrWay       = Red;                  // 标签颜色 - 价格路径点数
input color            ClrSpeed     = Yellow;               // 标签颜色 - 每秒点数的速度
input color            ClrTime      = White;                // 标签颜色 - 时间变化的秒数
input int              SpeedSound   = 20;                   // 超送则推送通知
input ENUM_BASE_CORNER Corner       = CORNER_RIGHT_UPPER;   // 显示信息的角落
input bool             AlertOn      = true;                 // 启用警报



图例.1. 警报指标


图例.2. 信息在右侧


图例.3. 信息在左侧

推荐:

  • 指标作为交易助理使用。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/15732

