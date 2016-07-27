请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
指标显示分时速度, 路径通过价格和毫秒时间传递。速度显示为每秒点数。如果速度大于设置内指定的数值, 指标生成警报, 发送电子邮件消息, 并推送到移动设备。
参数:
input int FontSize = 12; // 字号 input string FontName = "Arial"; // 字体名 input color ClrWay = Red; // 标签颜色 - 价格路径点数 input color ClrSpeed = Yellow; // 标签颜色 - 每秒点数的速度 input color ClrTime = White; // 标签颜色 - 时间变化的秒数 input int SpeedSound = 20; // 超送则推送通知 input ENUM_BASE_CORNER Corner = CORNER_RIGHT_UPPER; // 显示信息的角落 input bool AlertOn = true; // 启用警报
图例.1. 警报指标
图例.2. 信息在右侧
图例.3. 信息在左侧
推荐:
- 指标作为交易助理使用。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/15732
ColorJFatl_Cloud
JFatl 平滑快速趋势指标, 以图表的彩色背景填充。ColorX2MA_Cloud_HTF
指标 ColorX2MA_Cloud 在输入参数中有时间帧选项。
ColorJFatl_Digit
平滑快速数字过滤器 ColorJFatl 将通道价位截取到需要的位数, 并显示最近的数值作为价格标签。ColorJFatl_Cloud_HTF
指标 ColorJFatl_Cloud 在输入参数中有时间帧选项。