Индикатор ColorJFatl_Cloud с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Семафорный стрелочный сигнальный индикатор с использованием выхода из зон перекупленности и перепроданности классического осциллятора Money Flow Index.

Гибрид цифрового фильтра FATL (Fast Adaptive Trend Line) и аналогового адаптивного усреднения JMA - индикатор ColorJFatl с заливкой пространства графика цветным фоном, с отображением последнего значения в виде ценовой метки и с возможностью округлять уровни индикатора на требуемое количество порядков.

Гистограмма MACD, построенная на разнице осциллятора RSI и его усреднения.