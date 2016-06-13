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Speedometer - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор показывает скорость тика, путь, пройденный ценой, и время прохождения в микросекундах. Скорость показывается в пунктах за секунду. При скорости больше установленной в настройках значения звучит алерт, отправляется сообщение на почту и на мобильный.
Параметры:
input int FontSize = 12; // Размер шрифта input string FontName = "Arial"; // Наименование шрифта input color ClrWay = Red; // Цвет метки - путь цены в пунктах input color ClrSpeed = Yellow; // Цвет метки - скорость пункты в секунду input color ClrTime = White; // Цвет метки - изменение времени в микросекундах input int SpeedSound = 20; // Оповещение превышения скорости input ENUM_BASE_CORNER Corner = CORNER_RIGHT_UPPER; // Угол для вывода информации input bool AlertOn = true; // Включение оповещения
Рис.1. Оповещение индикатора
Рис.2. Информация справа
Рис.3. Информация слева
Советы:
- Индикатор используется как помощник в торговле.
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