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Индикаторы

Speedometer - индикатор для MetaTrader 5

Andrey Kornishkin
Andrey Kornishkin

Andrey Kornishkin

5 (2)
https://championship.mql5.com/2010/ru/users/AM2
6 продуктов 1 статья 21 код 23 темы 249 комментариев
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Просмотров:
3968
Рейтинг:
(21)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор показывает скорость тика, путь, пройденный ценой, и время прохождения в микросекундах. Скорость показывается в пунктах за секунду. При скорости больше установленной в настройках значения звучит алерт, отправляется сообщение на почту и на мобильный.


Параметры:

input int              FontSize     = 12;                   // Размер шрифта
input string           FontName     = "Arial";              // Наименование шрифта
input color            ClrWay       = Red;                  // Цвет метки - путь цены в пунктах
input color            ClrSpeed     = Yellow;               // Цвет метки - скорость пункты в секунду
input color            ClrTime      = White;                // Цвет метки - изменение времени в микросекундах
input int              SpeedSound   = 20;                   // Оповещение превышения скорости
input ENUM_BASE_CORNER Corner       = CORNER_RIGHT_UPPER;   // Угол для вывода информации
input bool             AlertOn      = true;                 // Включение оповещения



Рис.1. Оповещение индикатора


Рис.2. Информация справа


Рис.3. Информация слева

Советы:

  • Индикатор используется как помощник в торговле.
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