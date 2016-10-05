und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Speedometer - Indikator für den MetaTrader 5
Der Indikator zeigt die Geschwindigkeit des Ticks, den Abstand, den der Preis gemacht hat,und Reisezeit in Mikrosekunden. Die Geschwindigkeit wird in Punkten pro Sekunde gezeigt. Wenn die Geschwindigkeit größer als es in den Einstellungen angegeben wurde, dann klingt Alarm, und es wird eine Nachricht an die Email und ins Handy geschickt.
Parameter:
input int FontSize = 12; // Schriftgröße input string FontName = "Arial"; // Der Name des Schrifts input color ClrWay = Red; // Die Farbe der Markierung - der Weg des Preises in Punkten input color ClrSpeed = Yellow; // Die Farbe der Markierung - die Geschwindigkeit, Punkte pro Sekunde input color ClrTime = White; // Die Farbe der Markierung - die Zeitänderungen in Millisekunden input int SpeedSound = 20; // Die Benachrichtigung der Geschwindigkeitsüberschreitung input ENUM_BASE_CORNER Corner = CORNER_RIGHT_UPPER; // Der Winkel für die Informationsanzeige input bool AlertOn = true; // Die Aktivierung der Benachrichtigung
in Abb.1. Die Benachrichtigung des Indikators
in Abb.2. Die Information von Rechts
in Abb.3. Die Information von Links
Tipps:
- Der Indikator wird als Berater im Handeln benutzt.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/15732
