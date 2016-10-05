CodeBaseKategorien
Indikatoren

Speedometer - Indikator für den MetaTrader 5

Andrey Kornishkin
1240
(21)
Der Indikator zeigt die Geschwindigkeit des Ticks, den Abstand, den der Preis gemacht hat,und Reisezeit in Mikrosekunden. Die Geschwindigkeit wird in Punkten pro Sekunde gezeigt. Wenn die Geschwindigkeit größer als es in den Einstellungen angegeben wurde, dann klingt Alarm, und es wird eine Nachricht an die Email und ins Handy geschickt.


Parameter:

input int              FontSize     = 12;                   // Schriftgröße
input string           FontName     = "Arial";              // Der Name des Schrifts
input color            ClrWay       = Red;                  // Die Farbe der Markierung - der Weg des Preises in Punkten
input color            ClrSpeed     = Yellow;               // Die Farbe der Markierung - die Geschwindigkeit, Punkte pro Sekunde
input color            ClrTime      = White;                // Die Farbe der Markierung - die Zeitänderungen in Millisekunden
input int              SpeedSound   = 20;                   // Die Benachrichtigung der Geschwindigkeitsüberschreitung
input ENUM_BASE_CORNER Corner       = CORNER_RIGHT_UPPER;   // Der Winkel für die Informationsanzeige
input bool             AlertOn      = true;                 // Die Aktivierung der Benachrichtigung



in Abb.1. Die Benachrichtigung des Indikators


in Abb.2. Die Information von Rechts


in Abb.3. Die Information von Links

Tipps:

  • Der Indikator wird als Berater im Handeln benutzt.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/15732

