Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
ExMassV2_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 751
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Indicador ExMassV2 con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)
Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador ExMassV2.mq5.
Fig. 1. Indicador ExMassV2_HTF
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/15677
Indicador ExVolV2 con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.ADXDMI
Modificación del indicador conocido como ADX.
El asesor activa y desactiva el botón de "Auto-comercio" a una hora determinada y cierra todas las posiciones abiertas en la cuenta antes de que finalice el intervalo de tiempo indicado.ColorX2MA_Cloud
Media móvil universal, cuyo espacio de fondo en el gráfico se encuentra coloreado. Como línea separadora de los colores, se presenta la propia media móvil.