ADXDMI - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
1024
(15)
Der echte Autor:

FXTEAM Turkey

Die Modifizierung des Indikators, der uns als ADX bekannt ist. Nur in Form von farbigen Wolken (wörtlich der Indikator DMI), ohne Trennlinie.

Zum ersten Mal wurde dieser Indikator in MQL4 umgesetzt und in Code Base 13.09.2007. veröffentlicht.

in Abb.1. Der Indikator ADXDMI

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/15675

