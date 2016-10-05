und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
ADXDMI - Indikator für den MetaTrader 5
Der echte Autor:
FXTEAM Turkey
Die Modifizierung des Indikators, der uns als ADX bekannt ist. Nur in Form von farbigen Wolken (wörtlich der Indikator DMI), ohne Trennlinie.
Zum ersten Mal wurde dieser Indikator in MQL4 umgesetzt und in Code Base 13.09.2007. veröffentlicht.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/15675
