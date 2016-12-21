コードベースセクション
ADXDMI - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
人気高いADX指標の改変版です。差を表す線（文字通り、DMI指標）はなく、色付きの雲の形をしています。

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2007年9月13日に公開されました。

図1　ADXDMI指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/15675

