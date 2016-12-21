無料でロボットをダウンロードする方法を見る
ADXDMI - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者：
FXTEAM Turkey
人気高いADX指標の改変版です。差を表す線（文字通り、DMI指標）はなく、色付きの雲の形をしています。
この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2007年9月13日に公開されました。
図1 ADXDMI指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/15675
ExTrendV2_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むExTrendV2指標です。ExVolV2
ExVolV2は、一定の間隔での上昇しているローソク足と下降しているローソク足の実体の総和の差分をポイントで算出します。
ExVolV2_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むExVolV2指標です。ExMassV2_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むExMassV2指標です。