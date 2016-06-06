Реальный автор:

FXTEAM Turkey

Модификация индикатора, известного нам как ADX. Только без линии разности (буквально, индикатор DMI), в виде цветного облака.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base 13.09.2007.

Рис.1. Индикатор ADXDMI