Verdadeiro autor:

FXTEAM Turkey

Modificação do indicador conhecido por nós como ADX. Sem linha de separação (literalmente, indicador DMI) na forma de uma nuvem colorida.

Este indicador foi implementado pela primeira vez na MQL4 e publicado no CodeBase da mql4.com a 13.09.2007.

Fig.1. Indicador ADXDMI