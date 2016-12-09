Pon "Me gusta" y sigue las noticias
iStochKomposter - indicador para MetaTrader 5
Indicador de señal de semáforo de flechas que usa la salida de las zonas de sobrecompra y sobreventa de la estocástica clásica.
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4.com el 06.09.2006.
Fig. 1. Indicador iStochKomposter
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/15663
Indicador TSICloud con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.Exp_TSICloud
Experto Exp_Directed_Movement, construido sobre la base del cambio de color del indicador CCI_Woodies.
El conocido indicador de Konstantin Kopyrkin, creador de multitud de implementaciones del indicador NRTR, que representa el último valor en forma de marca de precio, con la posibilidad de redondear los niveles del indicador en el número necesario de órdenes.ytg_Trend_HTF
Indicador ytg_Trend con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.