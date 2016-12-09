CodeBaseSecciones
iStochKomposter - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Autor real: komposter


Indicador de señal de semáforo de flechas que usa la salida de las zonas de sobrecompra y sobreventa de la estocástica clásica.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4.com el 06.09.2006.


Fig. 1. Indicador iStochKomposter

Fig. 1. Indicador iStochKomposter

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/15663

