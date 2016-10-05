CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

iStochKomposter - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
1001
Rating:
(17)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der echte Autor:

komposter

Der Semaphore Pfeil-Signalindikator unter der Verwendung des Verlassen aus den Überverkaufsbereichen, Überkaufsbereichen des klassischen Stochastiks.

Zum ersten Mal wurde dieser Indikator in MQL4 umgesetzt und in Code Base 06.09.2006. veröffentlicht.

in Abb.1. Der Indikator iStochKomposter

in Abb.1. Der Indikator iStochKomposter

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/15663

TSICloud_HTF TSICloud_HTF

Der Indikator TSICloud mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.

Exp_breakeven_trailing_SL Exp_breakeven_trailing_SL

Der Expert Advisor überträgt StopLoss zur Gewinnschwelle bzw. führt einen Trailing Stop für alle Währungspaare oder nur für die aktuelle durch.

NRMA_Digit NRMA_Digit

Der bekannte Indikator von Konstantin Kopyrkin, dessen viele Implementierungen des Indikators NRTR erstellt wurden, mit der Anzeige des letzten Wertes in Form von Preisschildern und mit der Möglichkeit, die Ebene des Indikators zur erforderliche Anzahl der Ordnung abzurunden.

ytg_Trend_HTF ytg_Trend_HTF

Der Indikator ytg_Trend mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.