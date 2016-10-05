und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
iStochKomposter - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 1001
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
Der echte Autor:
komposter
Der Semaphore Pfeil-Signalindikator unter der Verwendung des Verlassen aus den Überverkaufsbereichen, Überkaufsbereichen des klassischen Stochastiks.
Zum ersten Mal wurde dieser Indikator in MQL4 umgesetzt und in Code Base 06.09.2006. veröffentlicht.
in Abb.1. Der Indikator iStochKomposter
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/15663
