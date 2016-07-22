Verdadeiro autor:

komposter

Indicador de sinal marcador de semáforo com uso de saída da zona de sobrevenda/sobrecompra do oscilador clássico estocástico.

Este indicador foi implementado pela primeira vez na MQL4 e publicado no CodeBase da mql4.com a 06.09.2006.

Fig.1. Indicador iStochKomposter