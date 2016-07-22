Participe de nossa página de fãs
iStochKomposter - indicador para MetaTrader 5
- 1309
Verdadeiro autor:
komposter
Indicador de sinal marcador de semáforo com uso de saída da zona de sobrevenda/sobrecompra do oscilador clássico estocástico.
Este indicador foi implementado pela primeira vez na MQL4 e publicado no CodeBase da mql4.com a 06.09.2006.
Fig.1. Indicador iStochKomposter
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15663
