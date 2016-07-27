请观看如何免费下载自动交易
真实作者:
komposter
信号量箭头指标, 基于经典随机振荡器远离超买和超卖区域。
此指标首次以 MQL4 实现, 并于 2006 年 09 月 26 日发表在 mql4.com 的代码库。
图例.1. 指标 iStochKomposter
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/15663
