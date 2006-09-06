CodeBaseРазделы
iStochTxt (komposter) - индикатор для MetaTrader 4

Andrey Khatimlianskii
Просмотров:
9510
Рейтинг:
(8)
Опубликован:
Обновлен:
Оригинал - iStochTxt (Автор: Integer).


Исправлено:

  • - не перерисовывается история
  • - текст можно отключать
  • - добавлены алерты, которые тоже можно отключать
  • - подчищен код ;)


iStochTxt

