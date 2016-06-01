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iStochKomposter - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор:
komposter
Семафорный стрелочный сигнальный индикатор с использованием выхода из зон перекупленности и перепроданности классического стохастика.
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base 06.09.2006.
Рис.1. Индикатор iStochKomposter
Индикатор TSICloud с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.Exp_TSICloud
Эксперт Exp_TSICloud построен на основе изменения цвета индикатора TSICloud.
Известный индикатор от Константина Копыркина, который породил множество реализаций индикатора NRTR, с отображением последнего значения в виде ценовой метки и с возможностью округлять уровни индикатора на требуемое количество порядков.ytg_Trend_HTF
Индикатор ytg_Trend с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.