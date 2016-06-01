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komposter

Семафорный стрелочный сигнальный индикатор с использованием выхода из зон перекупленности и перепроданности классического стохастика.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base 06.09.2006.

Рис.1. Индикатор iStochKomposter