iStochKomposter - MetaTrader 5のためのインディケータ
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者：
komposter
古典的なストキャスティクスに基づいた買われ過ぎと売られ過ぎ領域を離れる場合のセマフォ矢印シグナル指標。
この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2006年9月6日に公開されました。
図1 iStochKomposter指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/15663
