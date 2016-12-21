コードベースセクション
iStochKomposter - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
古典的なストキャスティクスに基づいた買われ過ぎと売られ過ぎ領域を離れる場合のセマフォ矢印シグナル指標。

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2006年9月6日に公開されました。

図1　iStochKomposter指標

図1　iStochKomposter指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/15663

