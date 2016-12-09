El experto Exp_TSICloud está construido sobre la base del cambio de color del indicador TSICloud. La señal de ejecución de operaciones tendrá lugar en el momento del cierre de una barra, si ha tenido lugar el cambio de color de la nube del indicador. Al experto se le ha añadido un parámetro de entrada que permite comerciar contra la tendencia:

input bool Invert= false ;

Para que el asesor generado funcione correctamente, es imprescindible que el archivo compilado del indicador TSICloud.ex5 esté en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.

Hay que tener en cuenta que el archivo de la biblioteca TradeAlgorithms.mqh está pensado para usar expertos con brókers que propongan un spread distinto de cero y la posibilidad de establecer Stop Loss y Take Profit simultáneamente en la apertura de posición. Se pueden descargar otras variantes de esta biblioteca a través del enlace Trade Algorithms.

Con las simulaciones que se exponen más abajo se usaron los parámetros por defecto del experto. En las simulaciones no se usaron Stop Loss o Take Profit.





Fig. 1. Ejemplos de operaciones en el gráfico

Resultados de la simulación en el año 2015 en EURUSD H4: