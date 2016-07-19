CodeBaseSeções
PriceChannel_Stop_Digit - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Verdadeiro autor:

TrendLaboratory Ltd.

Indicador PriceChannel_Stop com exibição do valor mais recente sob a forma de etiquetas de preço, com a possibilidade de arredondar os níveis do indicador até um número necessário de dígitos. O número de dígitos para arredondamento, é definido no indicador de entrada de variáveldígito:

input uint Digit=3; //número de casas decimais para arredondamento

Fig.1. PriceChannel_Stop_Digit

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15656

