Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
PriceChannel_Stop_Digit - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1251
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Verdadeiro autor:
TrendLaboratory Ltd.
Indicador PriceChannel_Stop com exibição do valor mais recente sob a forma de etiquetas de preço, com a possibilidade de arredondar os níveis do indicador até um número necessário de dígitos. O número de dígitos para arredondamento, é definido no indicador de entrada de variáveldígito:
input uint Digit=3; //número de casas decimais para arredondamento
Fig.1. PriceChannel_Stop_Digit
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15656
Indicador T3Taotra com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.TSICloud
O oscilador, sob a forma de uma nuvem, com base na correlação de duas Momentuns ajustadas (suavizadas) a partir de diferentes intervalos de tempo.
O conselheiro Exp_TSICloud baseia-se nas alterações de cor do indicador TSICloud.Exp_Volume_Weighted_MA_StDev
Sistema de negociação baseado nos sinais do indicador Volume_Weighted_MA_StDev.