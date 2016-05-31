Реальный автор:

TrendLaboratory Ltd.

Индикатор PriceChannel_Stop с отображением последнего значения в виде ценовой метки с возможностью округлять уровни индикатора на требуемое количество порядков. Порядок округления определяется входной переменной индикатора Digit :



input uint Digit=3;

Рис.1. PriceChannel_Stop_Digit