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PriceChannel_Stop_Digit - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор:
TrendLaboratory Ltd.
Индикатор PriceChannel_Stop с отображением последнего значения в виде ценовой метки с возможностью округлять уровни индикатора на требуемое количество порядков. Порядок округления определяется входной переменной индикатора Digit :
input uint Digit=3; //количество разрядов округления
Рис.1. PriceChannel_Stop_Digit
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