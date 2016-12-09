CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

T3Taotra_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
828
Ranking:
(26)
Publicado:
Actualizado:
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ver
T3Taotra.mq5 (10.43 KB) ver
T3Taotra_HTF.mq5 (13.93 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Indicador T3Taotra con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador T3Taotra.mq5.


Fig. 1. Indicador T3Taotra_HTF

Fig. 1. Indicador T3Taotra_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/15649

TSICloud TSICloud

Oscilador implementado en forma de nube, basado en la relación entre dos momentums suavizados de periodos diferentes.

PriceChannel_Stop_HTF PriceChannel_Stop_HTF

Indicador PriceChannel_Stop con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

PriceChannel_Stop_Digit PriceChannel_Stop_Digit

Indicador PriceChannel_Stop que representa el último valor en forma de marcas de precio, con la posibilidad de redondear los niveles del indicador en el número necesario de órdenes.

Exp_TSICloud Exp_TSICloud

Experto Exp_Directed_Movement, construido sobre la base del cambio de color del indicador CCI_Woodies.