PriceChannel_Stop_Digit - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 1395
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
真实作者:
TrendLaboratory Ltd.
PriceChannel_Stop 指标可在通道内部填充颜色, 如同云彩, 显示最后的数值作为价格标签, 并可将通道价位截取到需要的位数。截取位数设置在输入参数 Digit:
input uint Digit=3; //截取位数
图例.1. PriceChannel_Stop_Digit
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/15656
