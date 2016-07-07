真实作者:

TrendLaboratory Ltd.

PriceChannel_Stop 指标可在通道内部填充颜色, 如同云彩, 显示最后的数值作为价格标签, 并可将通道价位截取到需要的位数。截取位数设置在输入参数 Digit:



input uint Digit=3;

图例.1. PriceChannel_Stop_Digit